Магнітна буря виявилась найсильнішою за 7 років: коли вона має завершитись

Вчені дали невтішний прогноз

Затяжна та надпотужна магнітна буря, яка вирувала на Землі з 21 березня має завершитись вже до середини поточного тижня. Астросиноптики прогнозують, що її потужність не сягатиме вище 8 балів.

Як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather, цей шторм є найсильнішим з вересня 2017 року. Магнітна буря спровокувала північне сяйво у Новій Зеландії.

За словами фотографа Яна Гріффіна, красиве австралійське сяйво було легко видно, попри хмари та яскраве місячне світло.

"Я прокинувся рано і, коли побачив, що насувається шторм, вискочив з ліжка й помчав до свого улюбленого оглядового майданчика в Хуперс-Інлет", — розповідає він.

Магнітні бурі на Землі протягом 25-31 березня

На графіку, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі до кінця поточного місяця.

Згідно з ним, найближче підвищення сонячної активності відбувається 25 березня, коли на Землі вирує геомагнітний шторм 8 балів. Однак вже у вівторок, 24 березня, його сила зменшиться до 5 балів.

Потім, з 27 по 31 березня, не прогнозується будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, до якої погоди готуватись українцям на початку тижня.