Магнітна буря виявилась найсильнішою за 7 років: коли вона має завершитись
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Вчені дали невтішний прогноз
Затяжна та надпотужна магнітна буря, яка вирувала на Землі з 21 березня має завершитись вже до середини поточного тижня. Астросиноптики прогнозують, що її потужність не сягатиме вище 8 балів.
Як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather, цей шторм є найсильнішим з вересня 2017 року. Магнітна буря спровокувала північне сяйво у Новій Зеландії.
За словами фотографа Яна Гріффіна, красиве австралійське сяйво було легко видно, попри хмари та яскраве місячне світло.
"Я прокинувся рано і, коли побачив, що насувається шторм, вискочив з ліжка й помчав до свого улюбленого оглядового майданчика в Хуперс-Інлет", — розповідає він.
Магнітні бурі на Землі протягом 25-31 березня
На графіку, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі до кінця поточного місяця.
Згідно з ним, найближче підвищення сонячної активності відбувається 25 березня, коли на Землі вирує геомагнітний шторм 8 балів. Однак вже у вівторок, 24 березня, його сила зменшиться до 5 балів.
Потім, з 27 по 31 березня, не прогнозується будь-яких коливань.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, до якої погоди готуватись українцям на початку тижня.