Темне ядро сонячної плями втричі більше Землі: чи призведе це до магнітних бур

Цими днями можна відпочити

Хоча сонячна пляма AR3615 почала знижувати свій вплив на Землю, але вона продовжує провосковувати спалахи. Якщо пляма буде в небезпечній зоні Сонця, то вона може стати причиною багатоденної радіаційної бурі.

Вибух 28 березня іонізував верхні шари атмосфери Землі та спричинив глибоке короткохвильове радіозатемнення над Тихим океаном. про це повідомили астросиноптики з сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

За словами вчених, сонячна пляма AR3615 знову зростає й збільшення призвело до того, що одне з її темних ядер збільшилося втричі, ніж Земля.

"Сьогодні вранці я бачив сонячну пляму біля кінця крила RAF A400", — каже Марк Чаррон, який надіслав фото з Ейра, Шотландія.

Згідно з даними, на фото можна побачити масивну групу сонячних плям AR3615, AR3619 і AR3614.

"Літак здійснював тренувальні ланцюги з Прествіка, Шотландія, і під час одного прольоту він перетнув Сонце з того місця, де я стояв", — каже Чаррон.

За словами астросиноптиків, пляма наближається до "небезпечної зони" на Сонці, де збільшується ймовірність того, що спалах, який спричинить вона, стане затяжною радіаційною бурею на Землі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди в Україні на вихідні. Синоптики кажуть, що найтепліше в ці дні буде на заході.