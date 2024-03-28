Сонячна активність знижується: чи будуть магнітні бурі до кінця березня

Вчені дали втішний прогноз

Затяжна магнітна буря, яка вирувала на Землі цілий тиждень, нарешті зменшує свій вплив до невеликого збурення. Астросиноптики кажуть, що пляма AR3615, яка, ймовірно, була причиною шторму, наразі майже не несе небезпеку для нашої планети.

Як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather, гігантська сонячна пляма AR3615 все ще є великим "бегемотом", але небезпека, яку вона несе, може зменшуватися. Ймовірність, що вона спричинить магнітне перез'єднання, падає.

Вчені додають, що магнітне поле сонячної плями, яке було колись складне й нестабільне, перебудувалося в більш стабільну фігуру з добре розділеними магнітними полюсами.

Магнітні бурі на Землі протягом 28-31 березня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі до кінця цього місяця.

Наразі, 28 березня, тримається геомагнітне коливання 4 балів, якого вже 29 березня не має на графіку.

Потім, до 31 березня, не прогнозується будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що синоптики дали прогноз щодо того, якою буде погода в Україні до кінця березня.