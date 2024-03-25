В Україні можна буде спостерігати полярне сяйво: чому це відбувається

Воно є досить рідким для наших широт

Починаючи від ночі на понеділок та до вечора вівторка є шанс того, що українці зможуть побачити полярне сяйво. Так, воно є досить рідким для наших широт.

За інформацією вчених, його можна буде побачити до 23:00 вівторка, 26-го березня. Зазначається, що в цей період наша планета потрапить під вплив магнітної бурі, яка оцінюється за потужністю рівня G3. Таким чином, за таких космічних шторм у наших широтах можна спостерігати полярне сяйво, також широко відоме як північне.

Чому відбувається полярне сяйво

Це пов'язане з вируванням магнітних бур. Земна атмосфера буде під атакою магнітного шторму потужністю G3. Як написав астроном, лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов, Kp індекс вже зріс. За таких магнітних бурях можна спостерігати "аврору" у наших широтах.

Під час магнітних бур величезні кількості заряджених частинок викидаються із Сонця до космосу. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони взаємодіють із атмосферою. Ця взаємодія зумовлює випромінювання світла, яке ми сприймаємо як північне сяйво. Воно найбільше часто спостерігається в районах, розташованих ближче до полюсів, таких як північні регіони Європи, Америки та Канади.

Аби побачити полярне сяйво, потрібно дивитися на північ небосхилу в місці без сильного світлового забруднення, подалі від високих дерев або будинків. Бажано, щоб був вид на обрій. Якщо не бачите очима, спробуйте зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив і зробіть кілька знімків із довгою витримкою 5, 10, 20 секунд.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що магнітна буря виявилась найсильнішою за 7 років. Астросиноптики прогнозують, що її потужність не сягатиме вище 8 балів.