Тиша закінчилась: коли на Землі чекати на магнітні бурі

Тиждень завершиться 4-бальним коливанням

На Сонці підвищується геомагнітна активність через спалах нитки магнетизму, але не тільки вона є причиною цього. Світило також спровокувало імпульсивний спалах класу M5.4.

Як зазначають вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, після більш ніж тижневої відносної тиші, 11 квітня на зірці відбувся спалах. Джерело вибуху знаходилося відразу за північно-східним лімбом Сонця.

Згідно з даними, це означає, що активна сонячна пляма може ховатися за краєм сонячного диска, повернувшись до Землі цими вихідними, 13-14 квітня.

Магнітні бурі на Землі протягом 10-14 квітня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 12-13 квітня, тримається мінімальна сонячна активність, яка не перевищуватиме "зелений" рівень. Однак у неділю, 14 квітня, передбачається її підвищення, тому, ймовірно, відбудеться магнітне збурення 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частину України накриють грозові дощі цими вихідними.