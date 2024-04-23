На Сонці сталось аж 4 вибухи: чи призведуть вони до магнітних бур

Варто готуватись до "червоних" днів

До викидів корональної маси (СМЕ), які вилетіли зі Сонця минулими вихідними, додалось ще декілька. За словами астросиноптиків. вони можуть викликати геомагнітну бурю 5 балів.

Як мовиться на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather, за останні 24 години зі світила вилетіло кілька СМЕ. Якщо один з них торкнеться Землі, то спричинить геомагнітний шторм 25 і 26 квітня.

Водночас вчені кажуть, що рано вранці Обсерваторія сонячної динаміки NASA спостерігала за чотирма одночасними вибухами на Сонці, які були розділені сотнями тисяч кілометрів.

"Чотирикратний вибух включав три сонячні плями (малі кола) і магнітну нитку (велике коло). Це називається "симпатичний сонячний спалах". Симпатичні спалахи — це пари вибухів, які відбуваються майже одночасно в різних активних областях. Здається, що широко розділені області не пов’язані одна з одною, але насправді вони пов’язані майже невидимими магнітними петлями в сонячній короні", — пояснюють на сайті.

Астросиноптики застерігають, що частина "уламків" з цих 4 вибухів точно буде спрямована на Землю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи прийде ще тепло у квітні в Україну.