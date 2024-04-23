На Солнце произошло 4 взрыва: приведут ли они к магнитным бурям

Следует готовиться к "красным" дням

К выбросам корональной массы (СМЕ), вылетевшим из Солнца в минувшие выходные, добавилось еще несколько. По словам астросиноптиков, они могут вызвать геомагнитную бурю 5 баллов.

Как говорится на сайте исследования космической погоды Spaceweather, за последние 24 часа из светила вылетело несколько СМЕ. Если один из них коснется Земли, то повлечет за собой геомагнитный шторм 25 и 26 апреля.

В то же время ученые говорят, что ранним утром Обсерватория солнечной динамики NASA наблюдала за четырьмя одновременными взрывами на Солнце, которые были разделены сотнями тысяч километров.

"Четырехкратный взрыв включал три солнечных пятна (малые круги) и магнитную нить (большой круг). Это называется "симпатичная солнечная вспышка". Симпатичные вспышки – это пары взрывов, которые происходят почти одновременно в разных активных областях. Кажется, широко разделенные области не связаны друг с другом, но на самом деле они связаны почти невидимыми магнитными петлями в солнечной короне", – объясняют на сайте.

Астросиноптики предостерегают, что часть "обломков" из этих 4 взрывов точно будет направлена на Землю.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, придет ли еще тепло в апреле в Украину.