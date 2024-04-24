Великий вибух на Сонці, але слабка магнітна буря на Землі: коли чекати на шторм

На графіку поки що тільки збурення

Вчені оновили свої прогнози й застерігають про ймовірну магнітну бурю, яка має відбутись 25 квітня. Причиною шторму може стати кілька викидів корональної маси (СМЕ), які покинули Сонце 23 квітня.

Якщо край хоча б одного СМЕ торкнеться магнітного поля Землі, це може викликати геомагнітну бурю класу G1. Про це мовиться на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас астросиноптики з Обсерваторії сонячної динаміки NASA демонструють 4 вибухи на світилі, які були 23 квітня.

"Подібні події називаються "симпатичними сонячними спалахами" — тобто пара сонячних плям спалахують одночасно, навіть якщо вони знаходяться далеко одна від одної. Давним-давно дослідники припускали, що спалахи симпатії — дивовижний збіг, але дослідження 2002 року довело протилежне. Деякі сонячні плями пов’язані між собою майже невидимими магнітними петлями в сонячній короні. Нестабільність може швидко переходити від однієї до іншої, створюючи ланцюгову реакцію вибухів", — пояснюють вчені.

Тому, як резюмують фахівці, якщо якась частинка зі цього спалаху прямує на Землю, то вона дістанеться 26 квітня.

Магнітні бурі на Землі протягом 19-21 квітня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 24 квітня тримається низька сонячна активність, яка не перевищуватиме силу 3 балів. Однак вже з 25 до 28 квітня землянам варто готуватись до невеликого збурення 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні найближчими днями буде найбільша концентрація дощу.