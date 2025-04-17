Їжа під забороною: що треба знати про піст у Страсну пʼятницю
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Цього дня не можна веселитися та вживати їжу
Страсна п'ятниця — один із найскорботніших днів у році для вірян, в який згадують страждання і смерть Ісуса Христа на хресті. Це найсуворіший день посту, в який дотримуються окремих заборон.
У 2025 році Страсна п'ятниця припадає на 18 квітня. Християни дотримуються суворого посту, зокрема утримуються від розваг, важкої фізичної праці, а також відмовляються від їжі. "Телеграф" нагадає, чому вірянам не варто приймати їжу.
Чому не можна їсти у Страсну п'ятницю
Вірянам забороняється їсти у Страсну п'ятницю, адже це найсуворіший день протягом Великого посту. Найголовніше — не приймати їжу, допоки у храмах не винесли плащаниці під час богослужінь. У церквах цей процес відбувається у різний час, але найчастіше з 12 до 15:00. Після цього дозволяється вживати хліб і пити воду.
У Страсну пʼятницю важливо сконцентруватися на пожертві, яку зробив Ісус Христос для людства — витерпів страшні муки та страждання, аби врятувати світ від гріхів. Тож цього дня віряни багато часу моляться та проводять у церквах. Забороняється розважатися, щось святкувати та надмірно сміятися.
У Страсну пʼятницю не можна працювати на землі чи виконувати хатню роботу. Сюди ж належить вишивання, в'язання та рукоділля. День варто присвятити духовному очищенню, розкаянню у гріхах і співпереживанню Спасителю.
Раніше "Телеграф" розповідав, що неодмінно треба зробити у Страсну пʼятницю. Християнам слід дотримуватися цих традицій.