Борг в 1 копійку може призвести до штрафу

Навіть незначна помилка в розрахунку ЄСВ потребує уточнення податкового розрахунку

Інколи навіть найменша неточність може мати серйозні наслідки, особливо коли йдеться про нарахування Єдиного соціального внеску. Недонарахування всього 1 копійки може стати підставою для штрафу, тому важливо бути уважними у кожному розрахунку.

Про це повідомив "7eminar" та розглянув кроки для виправлення подібних помилок.

До прикладу, у вересні 2024 року працівнику була нарахована заробітна плата в розмірі 4585,38 грн та відпускні — 2578,38 грн. Загальний дохід склав 7163,76 грн, що був меншим за мінімальну зарплату. Як наслідок, бухгалтер здійснив донарахування ЄСВ на різницю до мінімальної зарплатні (836,24 грн).

Згідно з законодавством, якщо сума доходу нижча за мінімальну зарплату, ЄСВ має нараховуватися від "мінімалки". У вересні 2024 року мінімальна зарплата складала 8 000 грн, отже, ЄСВ мав би становити 1 760 грн. Однак через округлення під час заповнення Податкового розрахунку, нарахований ЄСВ склав 1759,99 грн, що призвело до недонарахування 1 копійки. Цю помилку виявили лише в березні 2025 року.

Що робити в такому випадку

Виправити таку помилку можна двома способами:

Подати уточнюючий Податковий розрахунок за вересень 2024 року з новою формою, що містить тільки Додаток Д1. Виправити помилку у Додатку Д1 Податкового розрахунку за березень 2025 року.

Обидва варіанти є законними. Виправлення здійснюється за допомогою кодів типів нарахування 2 і 3, і в результаті буде кориговано суму ЄСВ.

Виправлений Податковий розрахунок має виглядати так:

Перший рядок: категорія застрахованої особи — "1", тип нарахування — "3", період — "вересень 2024", додаткова база — "836,24 грн", ЄСВ — "183,97 грн";

Другий рядок: категорія застрахованої особи — "1", тип нарахування — "2", період — "вересень 2024", додаткова база — "836,24 грн", ЄСВ — "183,98 грн".

Відтак, навіть незначна помилка в розрахунку ЄСВ потребує уточнення податкового розрахунку. Хоча це не складна процедура, вона є важливою для правильного ведення звітності та уникнення санкцій. Тому завжди слід звертати увагу на деталі та коректно здійснювати нарахування, аби уникнути штрафних санкцій.

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