Большой взрыв на Солнце, но слабая магнитная буря на Земле: когда ждать шторма

На графике пока только возмущение

Ученые обновили свои прогнозы и предостерегают о вероятной магнитной буре, которая должна состояться 25 апреля. Причиной шторма может стать несколько выбросов корональной массы (СМЕ), покинувших Солнце 23 апреля.

Если край хотя бы одного СМЕ затронет магнитное поле Земли, это может вызвать геомагнитную бурю класса G1. Об этом говорится на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время, астросиноптики из Обсерватории солнечной динамики NASA демонстрируют 4 взрыва на светиле, которые были 23 апреля.

"Подобные события называются "симпатичными солнечными вспышками" — то есть пара солнечных пятен вспыхивают одновременно, даже если они находятся далеко друг от друга. Давным-давно исследователи предполагали, что вспышки симпатии — удивительное совпадение, но исследование 2002 года доказало противоположное. Некоторые солнечные пятна связаны между собой почти невидимыми магнитными петлями в солнечной короне. Нестабильность может быстро переходить от одной к другой, создавая цепную реакцию взрывов", — объясняют ученые.

Поэтому, как резюмируют специалисты, если какая-то частица из этой вспышки следует на Землю, то она достанется 26 апреля.

Магнитные бури на Земле в течение 19-21 апреля

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 24 апреля держится низкая солнечная активность, не превышающая силу 3 баллов. Однако уже с 25 по 28 апреля землянам следует готовиться к небольшому возмущению 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине в ближайшие дни будет наибольшая концентрация дождя.