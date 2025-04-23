У трьох областях: де знаходяться "українські Мальдіви" і скільки коштуватиме відпочинок

У цих водоймах вода унікального кольору

Наближається літо, а з ним і сезон відпусток. Через обмеження виїзду за кордон через війну все більше наших співгромадян шукає місце для відпочинку всередині країни. Останнім часом стають популярними локації, які прозвали "українськими Мальдівами".

Нам відомо про як мінімум три водоймища, вода в яких має унікальний колір. Усі вони розташовані у колишніх кар’єрах. Це Житомирські, Вінницькі та Дніпровські "Мальдіви". "Телеграф" вирішив розповісти про ці місця.

Житомирські Мальдіви

Справжнє диво природи – мальовничий кар’єр із бірюзовою водою, розташований біля селища Дружба в Олевському районі. Раніше тут видобували кварцито-піщаник для будівництва. Унікальний кар’єр належить Фонду державного майна.

Місце стало широко популярним, коли місцеві оператори його зняли квадрокоптером. Водойма оточена білими пісками та глиною, що в сукупності робить її схожою на елітний курорт, а глибина води досягає 30 метрів.

Власне туристи і їдуть сюди, щоби зробити фотографії на тлі такої краси природи. Нерідко вони беруть із собою намети, щоб залишитися там на кілька днів і сповна насолодитися місцевими краєвидами.

Де зупинитись

Загалом вхід на територію кар’єру безкоштовний. Але на місці немає житла, де можна зупинитися на кілька днів. Натомість можна взяти з собою намети та розкласти на території. За це не треба платити.

Також минулого року на місці встановили платні куполи з двома ліжками. З них можна насолодитися красою води аквамаринового відтінку та піщаними скелями. Вартість 1 купола на дві особи стартувала від 2 з половиною тисяч гривень.

Якщо ви цінуєте комфорт, можете зупинитись у готелях у найближчих населених пунктах. Наприклад, 3-місний номер у Лугинах коштуватиме 600 гривень. Харчування потрібно оплачувати окремо.

Вінницькі Мальдіви

За 50 кілометрів від Вінниці серед хвойних лісів "заховано" унікальне озеро із прозорою бірюзовою водою, яке з кожним роком приваблює дедалі більше туристів. Водойма виникла на місці Черепашинського кар’єру, де раніше видобували граніт.

Черепашинський кар’єр славиться своїми кришталево чистими водами, які ідеально підходять для купання. Колись у цьому місці була болотна місцевість, де було багато черепах, через це кар’єр і отримав таку назву. Глибина водойми становить 90-100 метро, але дно кам’янисте, тому зі стрибками потрібно бути обережнішими.

Поряд з кар’єром збудували низку альтанок. Облаштували зону відпочинку, пляжну зону, де можна взяти шезлонг і парасольки напрокат. Далі ми наводимо ціни на послуги минулого сезону. Невідомо, чи зміняться вони цього літа. Вартість оренди альтанки складала від 200 грн до 550 грн. На ціну впливає розмір альтанки та день тижня (будні/вихідні). За найдорожчу альтанку, яка розташовувалась на воді, туристи викладали до 700 грн.

Вартість інших послуг:

Оренда лежака — 70 грн у будні, 100 грн — у вихідні

оренда катамарана — 100 грн у будні, 120 грн — вихідні

відвідування басейну — 50 грн у будні, 80 грн — у вихідні

оренда мангала — 50 грн у будні, 70 грн — у вихідні.

Де зупинитись

Можна переночувати тут у наметах чи орендувати будиночок на базі відпочинку "Черепашинський кар’єр". Минулого року тут можна було зняти 2-місний стандарт за 1,5 тисячі гривень, а будинок на 6 осіб – за 3,5 тисячі. Примітно, що діти до 3-х років проживали безкоштовно, зате тваринам перебувати тут було заборонено. Власники бази відпочинку з минулого сезону ще не оновлювали прайс.

Також можна оселитися трохи далі від кар’єру – у готельно-ресторанному комплексі "Колосок", розташованому під Радівкою на трасі Е583. "Колосок" славиться своєю сауною та неперевершеною кухнею.

Дніпровські Мальдіви

Дніпровські або Вільногірські "Мальдіви" — це комплекс штучних озер за 112 км від міста Дніпра. Туди їздять не тільки купуватися, а й на фотосесії – білі піщані дюни, що оточують озерця з бірюзовою водою, виглядають дуже привабливо.

Це диво людської промисловості з’явилось у процесі видобутку титано-цирконієвих пісків, коли штучні кар’єри заповнила вода з підземних джерел. Її колір здається бірюзовим через той самий пісок на дні, який змінив колір після промислової обробки.

Біля кар’єрів є безкоштовні пляжі, до речі, вода тут ніколи не цвіте, що є великим плюсом.

Де зупинитись

Для ночівлі можна взяти з собою намет, а їжу купувати у місцевих магазинах, розташованих за 15-20 хвилин від водойми. Також є можливість винайняти квартиру у Вільногірську — ціни на OLX варіюються від 600 до 700 гривень на добу залежно від метражу та кількості спальних місць.

Раніше "Телеграф" розповідав про ціни, пляжі та розваги в Коблево. Відсутність великих заводів та густої забудови робить це місце особливо привабливим.