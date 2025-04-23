Це символ торгівельних традицій Подолу і він досі працює: де знаходиться легендарний ринок

Цей базар пройшов довгий шлях еволюції, залишаючись центром комерційного життя Києва

Розташований у серці Подолу, цей ринок є свідком багатовікової історії міста та його економічного розвитку. Але й досі зберігає автентичну атмосферу традиційної української торгівлі.

Житній ринок — один із найстаріших і найвідоміших ринків Києва, який веде свою історію ще з часів Київської Русі. Розташований у Подільському районі, поруч із ремісничими кварталами Кожум’яки та Гончарі, цей торгівельний осередок відігравав надзвичайно важливу роль у житті міста протягом багатьох століть.

Коли з'явився Житній ринок

Перші згадки про Житній ринок сягають X–XIII століть. Ринок займав значну територію, розділену річкою Глибочицею на дві частини. Назва "Житній" походить від основного товару, який тут продавали — зерна. У середньовіччі неподалік було зведено кілька храмів, зокрема церкву Богородиці Пирогощі, яка стала одним із символів Подолу.

Вже в XV столітті Житній ринок був головним торгівельним майданчиком Києва. Двічі на рік тут проходили великі ярмарки, що приваблювали купців із різних міст і сіл. Вигідне розташування біля Дніпра та наявність зручної гавані сприяли активній торгівлі.

Після Другої світової війни ринок поділявся на Верхній і Нижній вал, де торгові ряди були оточені дерев’яними прилавками. Запахи мила, кремів і шкіри залишилися в пам’яті багатьох жителів післявоєнного Києва. Поруч із Житнім базаром у районі Кожум’як знаходився пташиний ринок, де продавали різноманітних тварин — від домашніх котів і собак до курей і качок.

У 1980 році на місці старого ринку відкрили сучасну криту будівлю по вул. Верхній Вал, 16. Вона на той час була найбільшим критим ринком у Європі. Проєкт розробили архітектори Ольга Моніна, Володимир Штолько та конструктор Борис Беднарський. Ринок мав 1350 торгових місць, розташованих на кількох поверхах і балконах.

Будівля ринку має характерні елементи радянського модернізму і постреалізму, зокрема вантові покриття, які були популярні в архітектурі 1970–80-х років. Фасад прикрасили металевим панно "Із варяг у греки" художника Анатолія Домнича, що відображає історію Києва.

Сучасний стан і значення

Сьогодні Житній ринок залишається важливим торгівельним центром столиці, зберігаючи атмосферу минулих епох і широкий вибір товарів. Проте будівля потребує оновлення та ремонту, аби зберегти унікальність і функціональність для майбутніх поколінь.

Житній ринок — це не просто місце для торгівлі, а живий історичний пам’ятник Києва, який відображає багатовікову історію міста, його економічний розвиток та культурну спадщину. Він продовжує бути символом торгівельної традиції та духу Подолу, що робить його невіддільною частиною столичного життя.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один знаковий київський ринок. Він був чи не найбільшим серед критих ринків Радянського Союзу.