Позбавлять деяких виплат і права захисту: у яких країнах на українських біженців чекають важливі зміни

Максимальний розмір компенсації складав до 1200 євро на домогосподарство

Українські біженці в Естонії з травня цього року більше не отримуватимуть компенсацій за оренду житла та послуги перекладу. Естонський департамент соцстрахування та Талліннський департамент соцдопомоги та охорони здоров'я завершать співпрацю, в рамках якої біженцям платили ці гроші.

Про це повідомляє естонський мовник ERR. Зазначається, що ця програма, започаткована у 2022 році, передбачала можливість отримати одноразову компенсацію витрат на оренду житла, щоб біженці могли знайти собі місце проживання в Естонії.

За словами очільниці відділу міграції Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс, це не означає припинення підтримки, проте тепер вона надаватиметься "цілеспрямовано".

"Ми поступово переходимо до звичайного порядку, за якого підтримка надається насамперед тим, хто подає клопотання про міжнародний або тимчасовий захист, не має в Естонії мережі підтримки та проживає в державних центрах розміщення за напрямом Департаменту поліції та прикордонної охорони під час розгляду їх заяви", – пояснила посадовиця.

Палоотс додала, що після Департамент соціального страхування також розглядає можливість припинити аналогічні домовленості з іншими місцевими громадами, щоб забезпечити єдиний підхід до призначення допомог по всій країні. Це також дозволить гарантувати, що підтримка, яку надають українським біженці, не залежатиме від місця їх проживання, а лише від того, чи потребують вони допомоги при переїзді з центру розміщення.

Загалом, від початку дії цієї програми у червні 2022 року і до квітня 2025 року цю компенсацію отримали майже 11 тисяч родин українських біженців, у тому числі у 2024 році – 1710 домогосподарств, з яких 62% скористалися підтримкою в Таллінні. Максимальний розмір компенсації складав до 1200 євро на домогосподарство.

У Нідерландах підтвердили право позбавляти захисту іноземних біженців з України

Окрім цього, громадяни третіх країн, які прибули до Нідерландів з України, звідки тікали через повномасштабне російське вторгнення, можуть бути позбавлені тимчасового захисту.

Таке рішення ухвалила Державна рада Нідерландів, найвищий адміністративний суд країни. Повідомляє "Європейська правда".

Державна рада розглядала три окремі позови, в кожному з яких громадяни третьої країни оскаржували рішення влади Нідерландів з березня 2024 року припинити надавати притулок неукраїнцям, які прибули з України.

Нідерландський суд після низки позовів від іноземців скерував питання до Суду Євросоюзу, який у грудні 2024 року став на бік Нідерландів. У Суді ЄС заявили, що держави-члени можуть припиняти тимчасовий захист для громадян третіх країн, які тимчасово проживали в Україні, раніше, ніж для українців, осіб без громадянства та громадян третіх країн, які мають посвідку на постійне проживання.

"Це означає, що держава-член ЄС не зобов'язана надавати захист іноземцям, але може це зробити", – додали там.

У звʼязку з цим Державна рада остаточно постановила, що уряд Нідерландів може припинити надання притулку цій групі людей, що офіційно сталось 4 березня 2024 року.

Водночас рішення про вислання іноземців, які стосувались періоду до березня 2024-го, були скасовані.

Раніше "Телеграф" писав, що українці, які через повномасштабну війну виїхали до Польщі, масово переїжджають до Німеччини. Згідно з останніми даними Європейського статистичного бюро (Євростат) Німеччина наразі стала найбажанішим місцем для українських біженців у ЄС, випередивши Польщу більш ніж на 150 тисяч осіб.