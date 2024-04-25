Солнечный бегемот из 5 пятен постоянно вспыхивает: ученые предостерегают о магнитных бурях

Он также может стать причиной радиационного шторма

На нашу планету может прилететь один из выбросов корональной массы (СМЕ), которые были выброшены из Солнца еще в начале недели. Он, вероятно, станет причиной магнитной бури класса G1, то есть незначительной.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, на Солнце продолжает расти солнечный бегемот, то есть супергруппа пятен AR3638-50. Они продолжают трещать вспышками.

Ученые говорят, что удивительная "супергруппа" пятен сформировалась в южном полушарии Солнца и они имеют переменные магнитные поля.

Астроном-любитель Энди Дэви посылает это изображение из Испании и добавляет: "я снял сложную область, состоящую из пяти отдельных активных областей между 10:00 и 12:35 24 апреля. Можно увидеть несколько факелов класса C и почти M ".

Пять солнечных пятен AR3638, AR3643, AR3645, AR3647 и AR3650, сталкиваясь вместе, постоянно образуют от трех до пяти вспышек класса М в течение этой недели. Если их деятельность будет продолжиться, 26-28 апреля на Земле может возникнуть радиационная буря.

Магнитные бури на Земле в течение 25-28 апреля

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 25-27 апреля будет держаться геомагнитное возмущение, не превышающее силу 4 баллов. А 28 апреля солнечная активность упадет на минимум.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в последние дни апреля.