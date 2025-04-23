Що Ярмоленко дав понюхати дитині: момент потрапив у трансляцію гри (відео)

Зірковий гравець задовольнив цікавість хлопчика

У середу, 23 квітня, київське "Динамо" у Львові обіграло "Буковину" (4:1) та пробилося у фінал Кубка України сезону 2024/25. Перед грою стався кумедний момент.

Півзахисник "Динамо" Андрій Ярмоленко дав щось понюхати дитині. Цей момент потрапив у пряму трансляцію поєдинку на YouTube.

Видно, Ярмоленко перед матчем нюхав вату, замочену у водному розчині аміаку (нашатирний спирт). Вважається, що дана процедура має короткочасний ефект, що стимулює і концентрує. Це не є допінгом.

До речі, один із хлопчиків відмовився нюхати вату в руках зірки футболу, а ось другий охоче погодився на це через цікавість.

Нагадаємо, нещодавно Ярмоленко уславився на всю країну через бесіду з дітьми, які називали його "Ярмола". Футболіст підійшов до маленьких уболівальників та пояснив, що так робити не можна.

Зазначимо, перед кубковим матчем "Буковина" — "Динамо" спалахнув скандал, адже першоліговій команді заборонили грати вдома. Примітно, що у чвертьфіналі турніру "Буковина" грала на домашній арені у Чернівцях.