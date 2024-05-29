Втілене породження жахів: на березі США знайшли дуже рідкісного мешканця морських глибин (фото)

За історію спостережень на березі було знайдено трохи більше ніж 30 представників цього виду

На узбережжі штату Орегон (США) уперше за всю історію виявили дуже рідкісну рибу. Самку сагамського чи "футбольного" вудильника було викинуто на узбережжя, що наробило шуму в мережі.

Як пише Livescience, інцидент стався 19 травня і привернув увагу мережі та ЗМІ. І це цілком заслужено, оскільки вудильники, в принципі, часто використовуються художниками для ілюстрації глибоководних жахів.

Himantolophus sagamius отримала свою назву через Сагамську затоку (Японія), де її вперше виявили в 1918 році. Також в англомовних джерелах її також називають "футбольним вудильником" через схожість тіла з футбольним м’ячем.

Як і більшість вудильників, ця риба проживає на великих глибинах до 1000 метрів, проте вчені підозрюють, що їх ареал проживання може поширюватися на весь Тихий океан. Їх раніше помічали у Новій Зеландії, Японії, Росії, на Гаваях, в Еквадорі, Чилі та Каліфорнії.

Всього за всю історію спостереження було зафіксовано близько 30 екземплярів, які викинулися на берег, тому про життя цього виду практично нічого не відомо, як і про те, чому вони взагалі піднялися з глибин.

Вважається, що сагамські вудильники ведуть той самий спосіб життя, що інші риби цього сімейства. Тобто використовують свою "вудочку" на лобі, щоб приваблювати здобич, влаштовуючи для неї світлові шоу.

Самки цього виду виростають до 20 см, а самці зазвичай не перевищують 10% цього розміру. Такі екстремальні відмінності в розмірах пояснюються їхньою стратегією виживання, яку називають "статевий паразитизм" — знайшовши самку самці впиваються в неї і залишаються з нею назавжди. Після цього самці втрачають всі свої функції, крім статевої, і більше не можуть вижити без своєї партнерки, з якою навіть з’єднуються кровоносними системами.

Як повідомлялося раніше, біля узбережжя Таїланду виловили представника раніше невідомого виду химер. Ці далекі родичі акул живуть великих глибинах, тому рідко потрапляють на очі людям.