Вірші з днем народження чоловікові: найкрасивіші привітання у словах та листівках

Завантажте листівки та вірші з днем народження мужчині та зробіть його день особливим

День народження – особливе свято, яке буває раз на рік. Це день, коли хочеться сказати імениннику теплі слова, побажати щастя, здоров’я та успіхів. Відмінним способом привітати чоловіка стане вірш – його можна відправити у Viber, Telegram чи WhatsApp, а можна оформити у вигляді листівки. Тим більше зараз легко знайти найкрасивіші листівки з днем народження чоловікові, звантажити безкоштовно і порадувати іменинника ефектним привітанням.

"Телеграф" зібрав для вас найкращі вірші із днем народження чоловікові.

Вітання з днем народження чоловікові у віршах

Завантажте вірші з днем народження чоловікові та відправте їх імениннику, щоб зробити його свято ще щасливішим.

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Шановному добродію вітання

З народженням, сердечні побажання:

Щоб мир в країні був і мир на серці,

Щоб не засохло радості джерельце!

Щоб вас любили щиро, поважали

І без уваги вас не залишали,

Всім рідним і близьким — здоров’я, сили,

Щоб доля на руках завжди носила!

Хай буде Боже вам благословення,

Щасливим і багатим сьогодення,

Щоб друзі вас повік не забували,

Здоров’я щоб було, немов із сталі!

***

Бажаю залишатися успішним,

Не зупинятися ані на мить,

Іти вперед і підніматись вище

По сходинках кар’єрних і людських!

Хай поважають, люблять і цінують,

І друзі, і колеги, і сім’я.

Хай доля лиш найкраще подарує,

Щасливого, яскравого життя!

***

Шановний добродію, щирі вітання!

Прийміть найщиріші мої побажання

Злагоди, миру, тепла і добра,

Бажаю щоб доля щаслива була.

Бажаю щоб справи лише процвітали,

Дружина любила, дітки шанували.

Натхнення в роботі, кар’єрного росту,

Терпіння міцного, що часом не просто.

Бажаю Вам щиро, щоб мрії збувались,

Навколишні люди щоб Вам усміхались.

Нехай радість усюди Вас супроводжує,

Вітаю сердечно із днем народження!

***

З днем народження дозвольте

Зараз привітати!

Сил, здоров’я і наснаги

Хочу побажати.

Хай щастить вам у роботі,

В особистому житті,

Вам бажаю, чоловіче,

Завжди бути на коні.

Грошей завжди вистачає

Хай на всі потреби,

А над головою буде

Тільки мирне небо.

***

В день народження тобі я щиро побажаю,

Щоб ти міг завжди налити чарку, а не чаю,

Щоб до рук, як до магніту, липли зелененькі.

І щодня щоб настрій твій був веселенький.

Хай всього буде у тебе в надлишку й багато,

Хай здоров’я і добро не минають хату.

Щоб душевно і спокійно вечори минали,

А надія і любов тебе не полишали!

***

Сьогодні вітаєм зі святом мужчину,

Який нам дорожчий за Ламборджині.

Вітаєм, як завжди, але трохи краще,

Бажаєм побільше і тільки путяще:

Хай буде приємний і бажаний гість,

Відпустка хай буде місяців шість,

Начальство — шанує і посміхається,

Гроші — пачками, і хай не кінчаються,

Хай згадують тебе завжди, і не ікається.

Нехай кохають тебе всі, а жінка — не ображається.

Кохання тобі справжнього і палкого,

Щоб в спину тобі казали: "Мені б такого!"

***

З народження днем тебе щиро вітаю,

Великого щастя тобі я бажаю.

Здоров’я міцне щоби грало в тобі,

Щоб мрії усі неодмінно збулись!

Щоб поряд були тільки рідні всі люди,

Й вдача нехай супроводжує всюди!

Від щирого серця бажаю тобі

Яскравих, веселих та радісних днів.

***

Мрії кожного чоловіка,

Наче гори, високі й великі.

Хай усі ваші плани здійсняться,

Все задумане втілити вдасться.

Хай кохання та щастя чекає.

Хай цінує сім’я й надихає,

Хай широкою буде дорога.

І підтримки бажаю від Бога!

Листівки з віршами з днем народження чоловіка

Виберіть із нашої колекції найкрасивіші листівки з днем народження чоловікові, щоб висловити свої щирі побажання. Ви можете легко звантажити листівку, що сподобалася, і відправити імениннику.