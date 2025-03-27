Вірші з днем народження чоловікові: найкрасивіші привітання у словах та листівках
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Завантажте листівки та вірші з днем народження мужчині та зробіть його день особливим
День народження – особливе свято, яке буває раз на рік. Це день, коли хочеться сказати імениннику теплі слова, побажати щастя, здоров’я та успіхів. Відмінним способом привітати чоловіка стане вірш – його можна відправити у Viber, Telegram чи WhatsApp, а можна оформити у вигляді листівки. Тим більше зараз легко знайти найкрасивіші листівки з днем народження чоловікові, звантажити безкоштовно і порадувати іменинника ефектним привітанням.
"Телеграф" зібрав для вас найкращі вірші із днем народження чоловікові.
Вітання з днем народження чоловікові у віршах
Завантажте вірші з днем народження чоловікові та відправте їх імениннику, щоб зробити його свято ще щасливішим.
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Шановному добродію вітання
З народженням, сердечні побажання:
Щоб мир в країні був і мир на серці,
Щоб не засохло радості джерельце!
Щоб вас любили щиро, поважали
І без уваги вас не залишали,
Всім рідним і близьким — здоров’я, сили,
Щоб доля на руках завжди носила!
Хай буде Боже вам благословення,
Щасливим і багатим сьогодення,
Щоб друзі вас повік не забували,
Здоров’я щоб було, немов із сталі!
***
Бажаю залишатися успішним,
Не зупинятися ані на мить,
Іти вперед і підніматись вище
По сходинках кар’єрних і людських!
Хай поважають, люблять і цінують,
І друзі, і колеги, і сім’я.
Хай доля лиш найкраще подарує,
Щасливого, яскравого життя!
***
Шановний добродію, щирі вітання!
Прийміть найщиріші мої побажання
Злагоди, миру, тепла і добра,
Бажаю щоб доля щаслива була.
Бажаю щоб справи лише процвітали,
Дружина любила, дітки шанували.
Натхнення в роботі, кар’єрного росту,
Терпіння міцного, що часом не просто.
Бажаю Вам щиро, щоб мрії збувались,
Навколишні люди щоб Вам усміхались.
Нехай радість усюди Вас супроводжує,
Вітаю сердечно із днем народження!
***
З днем народження дозвольте
Зараз привітати!
Сил, здоров’я і наснаги
Хочу побажати.
Хай щастить вам у роботі,
В особистому житті,
Вам бажаю, чоловіче,
Завжди бути на коні.
Грошей завжди вистачає
Хай на всі потреби,
А над головою буде
Тільки мирне небо.
***
В день народження тобі я щиро побажаю,
Щоб ти міг завжди налити чарку, а не чаю,
Щоб до рук, як до магніту, липли зелененькі.
І щодня щоб настрій твій був веселенький.
Хай всього буде у тебе в надлишку й багато,
Хай здоров’я і добро не минають хату.
Щоб душевно і спокійно вечори минали,
А надія і любов тебе не полишали!
***
Сьогодні вітаєм зі святом мужчину,
Який нам дорожчий за Ламборджині.
Вітаєм, як завжди, але трохи краще,
Бажаєм побільше і тільки путяще:
Хай буде приємний і бажаний гість,
Відпустка хай буде місяців шість,
Начальство — шанує і посміхається,
Гроші — пачками, і хай не кінчаються,
Хай згадують тебе завжди, і не ікається.
Нехай кохають тебе всі, а жінка — не ображається.
Кохання тобі справжнього і палкого,
Щоб в спину тобі казали: "Мені б такого!"
***
З народження днем тебе щиро вітаю,
Великого щастя тобі я бажаю.
Здоров’я міцне щоби грало в тобі,
Щоб мрії усі неодмінно збулись!
Щоб поряд були тільки рідні всі люди,
Й вдача нехай супроводжує всюди!
Від щирого серця бажаю тобі
Яскравих, веселих та радісних днів.
***
Мрії кожного чоловіка,
Наче гори, високі й великі.
Хай усі ваші плани здійсняться,
Все задумане втілити вдасться.
Хай кохання та щастя чекає.
Хай цінує сім’я й надихає,
Хай широкою буде дорога.
І підтримки бажаю від Бога!
Листівки з віршами з днем народження чоловіка
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