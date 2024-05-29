Воплощенное порождение кошмаров: на берегу США нашли очень редкого обитателя морских глубин (фото)

За всю историю наблюдений на берегу было найдено не более 30 представителей этого вида

На побережье штата Орегон (США) впервые за всю историю обнаружили очень редкую рыбу. Самка сагамского или "футбольного" удильщика была выброшена на побережье, чем наделала шума в сети.

Как пишет Livescience, инцидент произошел 19 мая и привлек внимание сети и СМИ. И это вполне заслужено, поскольку удильщики в принципе часто используются художниками для иллюстрации глубоководных ужасов.

Himantolophus sagamius получила свое название из-за Сагамского залива (Япония), где ее впервые обнаружили в 1918 году. Также в англоязычных источниках ее также называют "футбольным удильщиком" из-за схожести тела с футбольным мячом.

Как и большинство удильщиков эта рыба проживает на больших глубинах до 1000 метров, однако ученые подозревают, что их ареал обитания может распространяться на весь Тихий океан. Их ранее замечали в Новой Зеландии, Японии, России, на Гавайях, в Эквадоре, Чили и Калифорнии.

Всего за всю историю наблюдения было зафиксировано около 30 экземпляров, которые выбросились на берег, поэтому о жизни этого вида практически ничего не известно, как и о том, почему они вообще поднялись из глубин.

Считается, что сагамские удильщики ведут тот же образ жизни, что и другие рыбы этого семейства. То есть используют свою "удочку" на лбу, чтобы привлекать добычу, устраивая для нее световые шоу.

Самки этого вида вырастают до 20 сантиметров, а самцы обычно не превышают 10% этого размера. Столь экстремальные различия в размерах объясняются их стратегией выживания которую называют "половой паразитизм" — найдя самку самцы впиваются в нее и остаются с нею навсегда. После этого самцы теряют все свои функции кроме половой и больше не могут выжить без своей партнерши, с которой даже соединяются кровеносными системами.

Как сообщалось ранее, у побережья Таиланда выловили представителя ранее неизвестного вида химер. Эти дальние родственники акул обитают на больших глубинах, а потому редко попадают на глаза людям.