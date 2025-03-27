"Ефект Трампа": Financial Times пояснили, як хамство президента США рятує рейтинги політиків

Так званий "ефект Трампа" призводить до того, що політичні рейтинги його опонентів ростуть, а прихильників – руйнуються

Президент США Дональд Трамп своєю агресивною та подекуди хамською риторикою, яка викликає обурення у багатьох країнах, буквально рятує рейтинг тих політичних іноземних лідерів, які так, або інакше мають сміливість йому протистояти. Водночас так званий "ефект Трампа" буквально знищує рейтинги його прихильників, перш за все у країнах Європи.

Про це пише видання Financial Times. Зазначається, що соціологічні опитування у країнах, лідери яких конфліктували з Трампом, показали, що їхнє електоральне схвалення різко пішло вгору, навіть у тих, хто був доволі непопулярним. Водночас рейтинги прихильників Трампа демонструють обвал.

"У вас є хуліган, який руйнує систему. Замість того, щоб просто поцілувати перстень, ці лідери в основному встають і ввічливо кажуть "ні", і їхні виборці цінують той факт, що їх не колонізують", — пояснила виданню Римського інституту міжнародних відносин Наталі Точчі.

Видання навело низку прикладів, коли "ефект Трампа" дійсно спрацював:

Канада . Наступник прем'єра Джастіна Трюдо , Марк Карні , взяв на озброєння агресивний підхід до взаємодії з Трампом. На тлі народного гніву, який викликаний митами США та заявами Трампа про "51-й штат" рейтинги Карні сильно випередили П’єра Пуальєвра , лідера консервативної опозиції та затятого трампіста. При цьому, зазначає видання, кілька місяців тому саме консерватори готувалися святкувати перемогу на виборах, тобто Трамп знищив рейтинги своїх канадських прихильників.

. Наступник прем'єра , , взяв на озброєння агресивний підхід до взаємодії з Трампом. На тлі народного гніву, який викликаний митами США та заявами Трампа про "51-й штат" рейтинги Карні сильно випередили , лідера консервативної опозиції та затятого трампіста. При цьому, зазначає видання, кілька місяців тому саме консерватори готувалися святкувати перемогу на виборах, тобто Трамп знищив рейтинги своїх канадських прихильників. Мексика . Представниця лівих партій, Клаудія Шейнбаум , яка стала першою жінкою-президентом Мексики, не боїться вступати у пряму конфронтацію з Трампом, який погрожував країні застосуванням військової сили нібито заради придушення картелів та запровадив мита на мексиканський експорт. Шейнбаум мала і без того високі рейтинги, а зараз вони злетіли до 85%, що дає уряду теоретичну можливість списувати на Трампа будь-які гріхи: ненависть до Трампа значно переважує скептицизм щодо уряду.

. Представниця лівих партій, , яка стала першою жінкою-президентом Мексики, не боїться вступати у пряму конфронтацію з Трампом, який погрожував країні застосуванням військової сили нібито заради придушення картелів та запровадив мита на мексиканський експорт. Шейнбаум мала і без того високі рейтинги, а зараз вони злетіли до 85%, що дає уряду теоретичну можливість списувати на Трампа будь-які гріхи: ненависть до Трампа значно переважує скептицизм щодо уряду. Україна . Публічна сварка Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та спроби американського політикуму атакувати українського лідера, оголошуючи його "диктатором" мали зворотний ефект: рейтинг Зеленського зріс до 67%, в тому числі 38% чистого схвалення, що стало найвищим показником з грудня 2023 року. Паралельно в Україні різко зросли антиамериканські настрої.

. Публічна сварка Трампа з президентом України та спроби американського політикуму атакувати українського лідера, оголошуючи його "диктатором" мали зворотний ефект: рейтинг Зеленського зріс до 67%, в тому числі 38% чистого схвалення, що стало найвищим показником з грудня 2023 року. Паралельно в Україні різко зросли антиамериканські настрої. Франція . Рейтинги непопулярного Еммануеля Макрона зросли до 27% на тлі того, що він просуває ідею незалежною від США Європи. При цьому лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен встигла заявити, що не схвалює Трампа, який робив реверанси у її бік – тому втратила тільки 1% підтримки (на відміну від німецьких ультраправих, які фактично програли парламентські вибори, та румунських, яких влада частково розгромила).

. Рейтинги непопулярного зросли до 27% на тлі того, що він просуває ідею незалежною від США Європи. При цьому лідерка французьких ультраправих встигла заявити, що не схвалює Трампа, який робив реверанси у її бік – тому втратила тільки 1% підтримки (на відміну від німецьких ультраправих, які фактично програли парламентські вибори, та румунських, яких влада частково розгромила). Велика Британія. Невпинне падіння рейтингів Кіра Стармера зупинилося, коли він у лютому приїхав до Вашингтона та провів переговори з Трампом. Під час переговорів, на думку британців, Стармер тримався гідно, відбиваючи нападки Трампа та ввічливо доносячи свою позицію до американського президента. На тлі цього його рейтинги почали рости двозначними темпами.

Нагадаємо, напруження між Україною та США загострилося наприкінці лютого, коли під час зустрічі в Овальному кабінеті Дональд Трамп звинуватив Зеленського в затягуванні мирних переговорів і пригрозив припинити підтримку США, якщо Україна не піде на поступки Росії. Трамп також безпідставно заявив, що рейтинг Зеленського становить лише 4%. Зустріч завершилася достроково без підписання запланованої угоди про співпрацю. Через три дні після цього адміністрація Трампа призупинила всю військову допомогу Україні, а також надання розвідданих.

Також раніше "Телеграф" писав, що Путін раптово порівняв рейтинги Залужного та Зеленського. У Москві почали давати раптові прогнози щодо наступних виборів в Україні.