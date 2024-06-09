Вторая за июнь магнитная буря накрыла Землю: как долго она продлится

Ожидаются тяжелые дни

С 7 июня началась вторая мощная магнитная буря в июне 2024 года. Временное затишье в воскресенье сменится сильными возмущениями 10-11 числа.

Магнитные бури в начале рабочей недели будут достигать силы 5-6 баллов по k-индексу. Об этом сообщает Meteoagent.

Магнитные бури 10 и 11 июня 2024 года

В понедельник, 10 июня, сила возмущения достигнет отметки в 6 баллов по k-индексу. Такая оценка характерна для сильной бури.

Ненамного спокойнее будет во вторник. Согласно прогнозам ученых, сила магнитной бури 11 июня достигает 5 баллов по k-индексу.

На этом второй геошторм в июне завершается. Дальше до конца недели ожидается спокойная ситуация. Максимальный уровень возмущения геомагнитного поля Земли оценивается в 2 балла.

Впереди двухдневная магнитная буря

По предварительному прогнозу ученых, ситуация до конца месяца будет спокойной. Но отметим, что это может измениться в любой момент. Подобные прогнозы точные только на короткий срок, так как зависят от активности Солнца, которую крайне трудно спрогнозировать.

Для справки: магнитная буря — это временное явление, характеризующее возмущение магнитного поля Земли. Оно вызвано мощными выбросами заряженных частиц и излучения из-за вспышек на Солнце. Когда эти частицы направлены в сторону Земли, они взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты и это приводит к колебаниям магнитного поля. Считается, что это явление может навредить работе навигационных и спутниковых систем.

Ранее Телеграф сообщал, что астросиноптики изменили график. Наблюдение за Солнцем вынудило внести определенные коррективы.