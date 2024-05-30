Київські митники виявили у посилці унікальний зуб вимерлої тварини (фото)

Подібні зразки нечасто зустрічаються і мають важливе наукове значення

Київські митники запобігли спробі незаконного відправлення з України до Катару справжнього зуба мамонта, який мешканець Івано-Франківської області намагався "замаскувати" під металевий виріб вартістю $50. Під час огляду посилки митники виявили дивний предмет неправильної форми та відправили його на експертизу.

Як виявилося, в посилці знаходився молярний зуб з нижньої щелепи мамонта зі збереженими коренями. Докладніше про унікальну знахідку розповіли у прес-службі відомства.

Так, столичні митники завадили незаконному пересиланню з України до Катару зуба мамонта, які були типовими тваринами на території України в період пізнього плейстоцену (130-13 тисяч років тому).

Повідомляється, що уродженець Івано-Франківської області відправив до Катару міжнародну посилку, задекларувавши її як металевий виріб вартістю $50. Однак під час контролю фахівці виявили велику "брилу" неправильної форми.

Для ідентифікації знахідки митники направили "вміст посилки" на експертизу до Національного науково-природничого музею НАН України.

Зуб мамонта виглядає саме так

Як виявилося, в Катар хотіли відправити посилку зі справжнім молярним зубом з нижньої щелепи мамонта зі збереженими коренями.

Варто зазначити, що такі зразки нечасто зустрічаються і мають важливе наукове значення.

Унікальний зразок

На думку експертів, цей зразок має культурну, наукову, музейну та освітню цінність, зокрема рекомендується до внесення до музейного фонду України. Цей зуб вже визнано культурною цінністю.

Зуб чудово зберігся

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було.

Саме тому на мешканця Івано-Франківської області Київська митниця склала протокол про порушення митних правил, а палеонтологічні зразки було вилучено.

Зразок було вилучено

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