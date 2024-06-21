Вокруг Чернобыля могут выращивать зерно или овощи? Ученые сделали неожиданное заявление

По меньшей мере 180 тысяч гектаров пахотных земель находится в зоне с радиационным загрязнением

В ночь на 26 апреля 1986 произошла Чернобыльская катастрофа. Тысячи людей и огромные территории подверглись радиологическому загрязнению. Считалось, что эта зона до сих пор опасна. Однако ситуация меняется.

Как пишет научный журнал New Scientist, большие площади сельскохозяйственных угодий вокруг Чернобыльского ядерного реактора, которые официально классифицируются как загрязненные, могли стать безопасными для выращивания продуктов питания. Исследования показывают, что уровень радиации упал ниже уровня, который считается опасным в соответствии с украинскими нормами.

Авторы материала отмечают, что изменение статуса этих земель может помочь компенсировать потери сельскохозяйственных угодий в результате российского вторжения в Украину. Они цитируют слова директора Украинского научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии Валерия Кашпарова: "Более 80 процентов [обследованной] территории можно вернуть в сельскохозяйственное производство". Исследователи оценивают радиоактивность земли уже более десяти лет.

Из-за невозможности вести сельское хозяйство Украина потеряла миллиарды гривен. К примеру, из-за радиоактивного загрязнения из пользования изъяли 180 тысяч гектаров полей.

Однако, несмотря на радиационное загрязнение в зоне отчуждения, живут и успешно развиваются около 400 видов животных, птиц, рыб, а также 1200 видов флоры. Некоторые даже смогли нарастить поголовье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученых удивили чернобыльские черви. Оказалось, что радиация на них не влияет.