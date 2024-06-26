Солнце снова свирепствует: когда на Земле будут магнитные бури и какой силы

Она может испортить настроение

Солнце создало вспышку нити магнетизма, которое может спровоцировать магнитную бурю в последний рабочий день этой недели. Ее сила ожидается умеренной в пределах 5 баллов, но некоторые астросиноптики прогнозируют колебания на уровне 4 балла.

Незначительные геомагнитные штормы возможны 28 июня, когда выброс корональной массы (СМ) будет влиять на поле нашей планеты. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

По словам ученых, он был выброшен в космос 25 июня в результате вспышки нити магнетизма в южном полушарии светила.

Магнитные бури на Земле в течение 26-30 июня

Как говорится в ресурсе Meteoagent, этими днями на Земле прогнозируется однодневная геомагнитная буря 4 баллов.

В течение 26 и 27 июня ожидается минимальная солнечная активность, но уже 28 июня ее сила увеличится до 4 баллов, что соответствует средней геомагнитной буре.

После того, к концу недели, предполагается "зеленый" уровень геомагнитного колебания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько времени нужно, чтобы обойти Марс пешком.