"Кудись поділось": Зеленський розповів, скільки ППО Україна втратила за 30 років

Україна позбулася більшості систем ППО за 30 років

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість систем протиповітряної оборони в країні суттєво зменшилась за останні десятиліття. Про це він повідомив під час брифінгу з журналістами 17 квітня.

За даними президента, за останні три десятки років більша частина ППО "кудись поділась". Якщо в 1992 році Україна мала 225 систем ППО, то до 2000 року їх залишилось близько 168-169, а до 2019 року кількість скоротилася приблизно до 60 одиниць.

"Для чого я це говорю? Я про те, що ми повинні зрозуміти, яка була щільність захисту України. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, який захист у росіян. Тому що наші системи продавалися не тільки на Близький схід, але і росіянам також", — сказав Зеленський.

Також Зеленський сказав, що Китай постачає Росії зброю для війни з Україною. Інформацію про це отримала СБУ від розвідки. За її даними, Китай не лише надає Росії зброю, але й займається її виготовленням на території РФ. "На сьогодні ми маємо інформацію від СБУ та розвідки про порох, артилерію. Дуже детально ми зможемо сказати про це наступного тижня", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський закликав до "тиску на російських вбивць" перед мирними переговорами з делегацією Трампа в Парижі.