У росіян грандіозні плани на літо: Коваленко попередив, до чого готуватись

Планують вводити навіть резервістів

Росія не полишає планів наступу та готується до тривалих бойових дій протягом літа. Ворог уже розпочав штурмові дії та здійснює так звану "перевірку боєм" на низці напрямків, використовуючи як бронетехніку, так і цивільні автомобілі та мотоцикли для швидкого просування й закріплення на позиціях.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. За його словами, Росія не демонструє жодного наміру до миру — навпаки, планує активні наступальні дії та введення в бій резервів упродовж усього літа.

"Росіяни почали здійснювати штурмові дії та перевірку боєм на низці напрямків, з використанням як бронетехніки, так і цивільних автівок та мотоциклів. Мета — швидко закинутися і закріпитися", — дописав очільник ЦПД.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може активізувати наступ на Сумщині, щоб створити перевагу на переговорах. Ворог накопичив у регіоні понад 60 тисяч військових і прагне просунутися, аби мати позицію сили за перемовним столом. Як повідомив глава держави, РФ прагне показати себе "країною компромісів" через захоплення нових територій, зокрема на Сумщині, яку атакують разом із Чернігівщиною. Наразі українські сили не дають росіянам змоги зосередити великі угруповання біля інших ключових напрямків, таких як Харків чи Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія може завдати ударів під час великодніх свят. Про це попереджають українські спецслужби та розвідка.