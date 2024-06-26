"Точка перелома": обнаружена необычная причина таяния ледников Антарктиды

На таяние ледников может влиять морская вода

Не так давно в Антарктиде обнаружили высокопатогенную форму птичьего гриппа H5N1, в результате которой под угрозой исчезновения пингвины, бакланы и другие жители континента. Сейчас на материке еще одна проблема, которая привести к глобальным изменениям климата на всей планете.

В соответствии с новым исследованием, морская вода может проникать в пространство между сушей и лежащим на ней ледником. Она смазывает ледяной слой и влияет на скорость, с которой лед может сползти к морю. Это приведет к дальнейшим проблемам, отмечает Iflscience

"Ледяные щиты очень чувствительны к таянию в их приземленных зонах. Мы обнаружили, что таяние зоны залегания демонстрирует поведение, подобное точке перелома, когда очень небольшое изменение температуры океана может повлечь за собой значительное увеличение таяния зоны залегания и может привести к очень большому изменению потока льда над ней.", — комментирует Алекс Брэдли, ведущий автор исследования и исследователь динамики льда Британской антарктической службы.

Отмечается, что в последние годы площадь льда Антарктиды заметно сократилась. В частности, в 2017 году площадь морского льда упала до рекордного уровня, а в 2022-2023 годах его стало еще меньше. Последнее открытые может предложить более точную картину, как изменятся в дальнейшем Антарктида и Гренландия.

"Мы обнаружили вероятность новой переломной точки в таянии антарктического ледяного покрова. Это значит, что наши прогнозы повышения уровня моря могут быть значительно занижены", – добавил ученый.

Ранее мы рассказывали, что из-за потепления Украина может потерять территории. Все дело также в таянии морского льда на ледниках.