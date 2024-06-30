Коли чекати магнітних бур в липні: детальний прогноз

Липень 2024 року розпочнеться з низької геомагнітної активності

У липні спалахів на Сонці буде значно менше ніж в червні, тож метеозалежні люди зможуть насолодитися теплом літа.

"Телеграф" з посиланням на "Інформатор Коломия" розповідає детальніше.

Геомагнітну активність низького рівня прогнозують на початок місяць, з 1 по 3 липня, але вже ближче до середини липня очікується посилення магнітної бурі.

Ще одна магнітна буря можлива з 5 липня, а вже до 10 числа її інтенсивність може зрости.

Зверніть увагу! Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може позначитися на самопочутті.

Додамо і те, що у вчених немає однозначної відповіді на те, як впливають на людину магнітні бурі. Деякі експерименти показали вплив магнітних бур тільки на космонавтів, пілотів і бортпровідників, тобто людей, які працюють на великій висоті.

Інші дослідження виявили негативний вплив магнітних бур на людей, які вважають себе метеозалежними. Вони скаржилися на погане самопочуття в дні сонячних спалахів.

Раніше "Телеграф" писав, що науковці розробили концепцію для видобутку води на Марсі.