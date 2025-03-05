"Віднялися ноги": російського алкобійця-путініста наздогнала карма (відео)

Спортсмен зізнався, що отримав тяжку травму

Російський боєць Олександр Ємельяненко зізнався, що в нього віднялися ноги. Ємельяненко підтримує російську владу і навіть був готовий вирушити на Донбас, щоправда, за чималі гроші.

Відповідне відеозвернення Олександр розмістив на своєму telegram-каналі. Таким чином, його бій 29 березня проти блогера Артема Тарасова не відбудеться. За словами Ємельяненка, йому знадобиться близько 10 місяців, щоб відновитись після операції. У цей час йому не можна буде ні тренуватися, ні виступати.

"У мене розійшлися міжхребцеві диски, звідти вилізла грижа і повністю передавила спинний мозок. У мене віднялися ноги", — розповів Ємельяненко.

Окрім любові до президента РФ Володимира Путіна, Ємельяненко прославився любов’ю до алкоголю. Спортсмен лікувався від алкогольної залежності й навіть перебував під особистим контролем глави Чечні Рамзана Кадирова, проте побороти залежність не зміг. У результаті один із боїв росіянина назвали алкоспектаклем. Федір Ємельяненко, брат Олександра, назвав його вихід в октагон злочином.