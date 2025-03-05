Ще одна підніжка Україні? Що США заборонили Великій Британії, - Daily Mail

США повністю контролюватимуть поширення інформації для України

Дональд Трамп таки заборонив надавати Україні розвіддані. Попри запевнення напередодні, що жодних змін не буде, США вже від середи, 5 березня фактично заборонили Великій Британії ділитися розвідданими з Україною.

Сполучені Штати скасували режим обміну розвідданими "Rel UKR", заборонивши британським розвідувальним агентствам, включаючи GCHQ, передавати українським партнерам будь-яку розвідувальну інформацію. Про це повідомляє Daily Mail.

Британський військовий експерт Філ Інгрем підтвердив: "США повністю контролюватимуть поширення своєї розвідувальної інформації, скасувавши повноваження розвідувальних партнерів".

Це рішення безпосередньо пов'язане з призупиненням військової допомоги Україні, яке відбулося після зустрічі президентів Трампа та Зеленського.

При цьому у вівторок, 4 березня, джерела в українських військово-політичних колах стверджували, що жодних змін у наданні розвідданих не відбудеться. "Що стосується передачі чи обміну розвідувальною інформацією — тут поки жодних змін українські органи ще не відчули", — повідомляли вони.

Як зазначають журналісти видання, заборона США на передачу розвідданих може критично ускладнити становище українських військових. Без точної розвідувальної інформації про переміщення російських військ, позиції артилерії та плани противника, українські підрозділи втратять стратегічну перевагу випередження. Системи Patriot, які є ключовими для протиповітряної оборони, також значною мірою залежать від американських розвідданих для ефективного виявлення та знищення ворожих цілей.

Зараз лінія фронту простягається на 600 миль (965 км), і без деталізованої розвідувальної інформації українські війська будуть змушені діяти фактично наосліп. Особливо критичним буде брак інформації про російські гіперзвукові ракети та балістичні комплекси, проти яких українська армія потребує надточної попередньої інформації.

Також раніше "Телеграф" писав, що Трамп може покарати ЄС за підтримку України. Такі дії можуть бути наслідком домовленостей з Кремлем.