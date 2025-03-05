Чутки про смерть, таємний бізнес та життя під охороною: де зараз Людмила Янукович і що про неї відомо

Людмила Янукович намагається не потрапляти в об’єктиви камер

Колишня дружина президента України Віктора Януковича навіть під час його правління намагалася вести закритий спосіб життя, оскільки її вбрання та публічні висловлювання викликали лише глузування. А після його зради Людмила Янукович взагалі пішла в тінь і зараз намагається не "світитися".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз колишня перша леді України Людмила Янукович та чим займається. Ми дізналися деякі факти про її життя після втечі ексчоловіка.

Що відомо про Людмилу Янукович

Колишня дружина експрезидента України Людмила Янукович народилася у місті Єнакієвому Донецької області, де закінчила школу. Освіту Людмила здобула у Макіївському інженерно-будівельному інституті, після якого пішла працювати на Єнакіївський металургійний завод.

Там вона й познайомилася з Віктором Януковичем, за якого у 1972 році вийшла заміж. У шлюбі вони прожили близько 45 років, потім розлучилися, оскільки у президента-втікача була коханка, з якою він жив у Межигір’ї.

Людмила Янукович у молодості

Варто зазначити, що ще за президентства Януковича його дружина Людмила рідко відвідувала світські заходи, а на сцені виступала лише раз, але її промова запам’яталася надовго, а деякі фрази стали крилатими. Після 2014 року, коли колишній президент втік до Росії разом із коханкою, Людмила Янукович також причаїлася і зникла з радарів.

Людмила Янукович не була публічною особою

Чутки про смерть

У січні 2022 року у мережі почали ходити чутки про те, що Людмила Янукович померла. Таку інформацію поширив політтехнолог та блогер Володимир Петров, зазначивши, що смерть Людмили Янукович дивним чином збіглася з її вакцинацією "Супутником V".

"Офіційно інсульт, але за чотири дні до крововиливу вона отримала другу дозу "Супутник V". Інформація від лікаря швидкої, який приїжджав на виклик та транспортував її до лікарні ", — писав Петров.

Але наступного дня юристи Януковича спростували ці чутки, заявивши, що то був "чорний піар". Вони запевнили, що Людмила жива та здорова.

У 2022 році з’явилися чутки про смерть Людмили Янукович

Де Людмила Янукович зараз і чим займається

Після анексії Криму та зміни влади в Україні колишня перша леді оселилася на півострові. Згідно з інформацією у ЗМІ, живе Людмила Янукович у шикарному "палаці" у курортному селищі Відрадне. Цей особняк у Великій Ялті в оточенні експрезидента називали "чайним будиночком".

Людмила Янукович живе в окупованому Криму

На ділянці вілли знаходиться власний пляж, будиночки для охорони та персоналу, спа, басейн, власний парк із кипарисами та ялинками, зона для барбекю. Але право власності на будинок оформлено на фірму ексміністра оборони України Павла Лебедєва, який дружив із Януковичем.

"Палац" Людмили Янукович перебуває під постійною охороною

У жовтні 2024 року Людмилі виповнилося 75 років і забезпечувати їй безтурботне життя дозволяє бізнес. Повідомляється, що через систему посередників вона має мережу елітних продуктових супермаркетів "Меркурій" у Севастополі.

Людмила Янукович володіє продуктовим бізнесом

У березні 2019 року Людмилу Янукович помітили на Братському військово-меморіальному цвинтарі у Севастополі, де нібито похований її син Віктор Янукович-молодший. Перед її приїздом на цвинтар прибули охоронці та оточили територію, можливо, Людмила Янукович побоюється за своє життя, тож тримається якомога далі від усіх.

Людмилу Янукович бачили на цвинтарі у Севастополі

Окупаційна влада Криму демонстративно "не помічає" колишню дружину Януковича. Її не використовують для просування антиукраїнської пропаганди та не запрошують на заходи, присвячені "руському миру".

"Телеграф" писав раніше, за яких обставин загинув син втікача Януковича. Молода людина провалилася під лід посеред озера.