Над Києвом піднявся "Полуничний місяць": репортаж, як він виглядає

"Полуничний місяць" – перша повна луна влітку, яка має червоний колір, за що й отримала таку назву

Над Києвом 21 червня можна було побачити схід так званого "Полуничного місяця". Це природне явище, яке зазвичай відбувається влітку: його пік припав в цьому році на 21-22 червня. Назва явища стала найбільш популярною саме на Заході. При цьому насправді такий місяць означає, що небесне тіло знаходиться близько від Марсу та повністю навпроти Сонця, а ще сигналізує, що скоро відбудеться "парад планет".

Фоторепортаж того, як виглядав "Полуничний місяць" над українською столицею, зробив фотограф Ян Доброносов спеціально для "Телеграфу". На повний пік явище вийде близько четвертої ранку 22 червня, а потім піде на спад.

Нагадаємо, що до цього "Телеграф" писав, що не можна робити в день літнього сонцестояння, аби не накликати біду.

Раніше "Телеграф" писав, коли українці відзначатимуть Трійцю у 2024 році. Також розповіли про заборони й традиції, яких дотримуються в це свято. Варто додати, що свято завжди було багате на бенкети та зелені декорації. тому ми писали, які страви мають бути на столі на Трійцю 23 червня.