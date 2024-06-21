Над Землею зійде "Полуничний місяць": що це за явище та коли побачити в Україні (фото)

Ця назва стала особливо популярною на заході

У пʼятницю, 21 червня можна буде побачити "Полуничний місяць". Саме в цей день буде його пік. Такий ефект протримається ще наступного дня – 22 червня.

"Телеграф" розповідає, що це за явище. А також коли його можна побачити за київським часом.

Зазначається, що перший повний Місяць літа, або "Полуничний Місяць", зазвичай сходить через день після літнього сонцестояння в Північній півкулі, тобто після 20 червня. Саме у цей час він перебуватиме дуже низько над горизонтом.

Зверніть увагу, що "Полуничним" його назвали індіанці Північної Америки, які використовували його для позначення сезону збору полуниці. У різних культурах червневий повний місяць має інші назви:

китайці — Місяць Лотоса;

кельти — Кінський Місяць;

віккани — Подвійний Місяць;

черокі — Місяць Зеленої Кукурудзи.

Але саме назва "Полуничний місяць" стала особливо популярною на заході.

Полуничний місяць

Коли зійде

У 2024 році його можна буде спостерігати 21 червня. Місяць досягне фази повного 22 червня о 04:08 за київським часом.

Оскільки місяць знаходиться навпроти Сонця відносно Землі та відображає положення Сонця на небі, він має надзвичайно яскравий відтінок. Іноді місяць може набувати легкий червонуватий відтінок, але зазвичай назва у такому випадку більш символічна.

Що можна та не можна робити в ці дні

У період повного Місяця емоції можуть бути на піку. Так, під час Полуничного місяця, як і будь-яку повню радять провести у максимальному спокої та не ухвалювати серйозних рішень.

На Полуничний місяць рекомендують:

займатися завершенням проєктів, закінчувати все розпочате раніше, підбивати підсумки;

виконувати обіцянки, віддавати борги;

займатися творчістю і медитаціями;

миритися з тими, з ким у сварці.

Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити в день літнього сонцестояння, аби не накликати біду.