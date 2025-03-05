У Кремлі назвали краще місце для мирних переговорів з Україною

У Путіна сказали, що найкраще місце для переговорів у країні союзника

Переговори щодо завершення війни в Україні можуть відбутись у Мінську. Принаймні, так вважають у Кремлі.

Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, білоруська столиця є найкращим місцем для потенційних тристоронніх перемовин. Слова речника Кремля передають росЗМІ.

"Це питання не порушувалося і ніяк не обговорювалося. Але, звісно, для нас Мінськ – це найкраще місце. Це наш головний союзник, тому це найкраще місце для переговорів", – підкреслив Пєсков.

Крім того, повідомляється, що Кремль позитивно відреагував на раніше озвучену готовність Володимира Зеленського до діалогу щодо завершення війни в Україні, про що говорив новий президент США Дональд Трамп під час звернення до конгресу.

Нагадаємо, раніше про ініціативу проведення зустрічі у Мінську заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він особисто запропонував зібрати Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського на території Білорусі.

Раніше "Телеграф" також писав, що Лукашенко розповів про свій дзвінок Зеленському взимку 2022 року. Також він сказав, що Путін, на його думку, не думав, що буде така війна.