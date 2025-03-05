Зеленський може поїхати до Трампа після скандалу у Білому домі, але не один: Daily Mail назвала строки

У Британії назвали мету можливої нової поїздки Зеленського

Зустріч Зеленського та Трампа після суперечки у Білому домі може відбутися вже зовсім скоро. У Вашингтон український лідер збирається поїхати з Еммануелем Макроном та Кіром Стармером.

Про це пише Daily Mail, посилаючись на власні джерела. За їхньою інформацією, Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр Британії Кір Стармер разом можуть поїхати до США вже наступного тижня, щоб подати Трампу спільну думку про мирний план.

Нагадаємо, під час зустрічі у Білому домі між президентом Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом виникла напружена суперечка щодо гарантій безпеки для України. До суперечки приєднався і віце-президент Джей Ді Венс.

Західні ЗМІ приходять до висновку, що скандал навмисне спровокував віце-президент США Джей Ді Венс.

Після інциденту низка американських сенаторів розкритикувала дії керівної верхівки Сполучених штатів. Крім того, у Нью-Йорку та інших містах США відбулися масові акції протесту на підтримку України та, зокрема, президента Зеленського. Також європейські лідери після цього здебільшого підтримали Зеленського.

4 березня Зеленський зробив важливу заяву про скандал у Білому домі. Президент висловив готовність працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Також у цей день стало відомо про зупинення американської допомоги Україні.