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Частина країни розжариться до +39, а деякі області освіжать дощі: прогноз погоди до кінця тижня

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Значну частину територій охоплять сухі та спекотні повітряні маси.
Значну частину територій охоплять сухі та спекотні повітряні маси.. Фото Колаж "Телеграфу"

На країну чекають погодні контрасти

На значну частину територій України прийшла африканська спека. Така погода збережеться до кінця тижня, подекуди повітря розжариться до екстремальних +39 градусів.

За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, надзвичайно високі температури та відсутність опадів очікується у центрі, на півдні та сході країни. У той же час на мешканців західних і північних регіонів очікує помірніший клімат з більш приємними погодними умовами.

У вівторок, 2 липня, на заході країни очікуються короткочасні дощі з грозами, увечері вони дістануться Київської та Чернігівської областей. На решті території країни будуть спекотно та сухо. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +17+22 градуси. Вдень на заході буде 20-25 градусів тепла, на півночі — 29-34 градуси вище за нуль, а в центрі, на півдні та сході повітря прогріється до +33 +38 "африканських" градусів

У середу, 3 липня, у західних, Київській та Чернігівській областях дощитиме та буде свіжо. В решті регіонів без опадів, утримається сильна спека. Вночі прогнозується +15 +20 градусів, вдень у західних і північних областях буде від +20 до +25, на решті території країни стовпчики термометрів піднімуться до +33 +39 градусів.

У четвер, 4 липня, вночі істотних опадів не очікується, а от вдень місцями по всій країні можливі локальні дощі, місцями шквали, 17 – 22 м/с. На заході та півночі країни вночі 13-20 градусів з позначкою "плюс", вдень — +23 +28. У центрі, на півдні та сході продовжиться спека: вночі буде +18 +23, вдень синоптик прогнозує +33 +39 градусів.

У п’ятницю, 5 липня, дощі з грозами вдень можуть пройти в північних та східних регіонах, на решті території без опадів. У нічні години градусники показуватимуть 15-20 градусів вище нуля, вдень — +23 +28. У центральних, південних та східних областях повітря прогріється до 29-34 градусів із позначкою "плюс".

У суботу, 6 липня, в Україні буде сухо. Нічна температура повітря прогнозується на рівні 13-18 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27 +32 градусів.

У неділю, 7 липня, вранці та вдень у західних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. При грозах іноді можливі шквали, 15-20 м/с. У решті країни без опадів. Вночі буде 14-19 градусів тепла, вдень очікується від 28 до 33 градусів з позначкою "плюс".

Раніше Кібальчич дав "Телеграфу" прогноз погоди до кінця липня. Очікується, що середньомісячні показники температури повітря в Україні перевищуватимуть багаторічну норму в середньому на 2–3,5 градуси.

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