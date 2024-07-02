Частина країни розжариться до +39, а деякі області освіжать дощі: прогноз погоди до кінця тижня

На країну чекають погодні контрасти

На значну частину територій України прийшла африканська спека. Така погода збережеться до кінця тижня, подекуди повітря розжариться до екстремальних +39 градусів.

За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, надзвичайно високі температури та відсутність опадів очікується у центрі, на півдні та сході країни. У той же час на мешканців західних і північних регіонів очікує помірніший клімат з більш приємними погодними умовами.

У вівторок, 2 липня, на заході країни очікуються короткочасні дощі з грозами, увечері вони дістануться Київської та Чернігівської областей. На решті території країни будуть спекотно та сухо. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +17+22 градуси. Вдень на заході буде 20-25 градусів тепла, на півночі — 29-34 градуси вище за нуль, а в центрі, на півдні та сході повітря прогріється до +33 +38 "африканських" градусів

У середу, 3 липня, у західних, Київській та Чернігівській областях дощитиме та буде свіжо. В решті регіонів без опадів, утримається сильна спека. Вночі прогнозується +15 +20 градусів, вдень у західних і північних областях буде від +20 до +25, на решті території країни стовпчики термометрів піднімуться до +33 +39 градусів.

У четвер, 4 липня, вночі істотних опадів не очікується, а от вдень місцями по всій країні можливі локальні дощі, місцями шквали, 17 – 22 м/с. На заході та півночі країни вночі 13-20 градусів з позначкою "плюс", вдень — +23 +28. У центрі, на півдні та сході продовжиться спека: вночі буде +18 +23, вдень синоптик прогнозує +33 +39 градусів.

У п’ятницю, 5 липня, дощі з грозами вдень можуть пройти в північних та східних регіонах, на решті території без опадів. У нічні години градусники показуватимуть 15-20 градусів вище нуля, вдень — +23 +28. У центральних, південних та східних областях повітря прогріється до 29-34 градусів із позначкою "плюс".

У суботу, 6 липня, в Україні буде сухо. Нічна температура повітря прогнозується на рівні 13-18 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27 +32 градусів.

У неділю, 7 липня, вранці та вдень у західних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. При грозах іноді можливі шквали, 15-20 м/с. У решті країни без опадів. Вночі буде 14-19 градусів тепла, вдень очікується від 28 до 33 градусів з позначкою "плюс".

Раніше Кібальчич дав "Телеграфу" прогноз погоди до кінця липня. Очікується, що середньомісячні показники температури повітря в Україні перевищуватимуть багаторічну норму в середньому на 2–3,5 градуси.