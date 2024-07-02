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Магнітній "феєрверк" на початку липня: скільки ще триматиметься буря на Землі

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Сонце
Сонце. Фото "На пенсії"

Астросиноптики уточнили прогноз

На Сонці стався викид корональної маси (СМЕ), який впливатиме на нашу планету вже найближчими днями. Він може стати причиною геомагнітних бур класу G1.

Як кажуть синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, геомагнітний шторм 5 балів прогнозується 3 липня. СМЕ, який спричинить бурю, був викинутий у космос вибухом магнітної нитки в південній півкулі Сонця.

Магнітні бурі на Землі протягом 2-7 липня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, цими днями прогнозується одноденна магнітна буря 4 балів та дводенний шторм 5 балів.

Наразі, 2 липня, на Землі вирує магнітна буря 4 балів, яка вже протягом 3-4 липня збільшить свою силу до 5 балів.

Після того, до кінця тижня очікується мінімальна сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких регіонах України та скільки ще протримається аномальна спека. Прогнозом поділився Ігор Кібальчич.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік