К аномальной жаре добавилась магнитная буря: какова ее сила и сколько будет длиться

Солнце никак не успокоится

В среду и четверг 3-4 июля ожидается магнитная буря класса G1-G2. Ее вызвал выброс корональной массы (СМЕ), вылетевший из Солнца.

СМЕ был создан из-за взрыва нити магнетизма в южном полушарии светила. Об этом сообщили синоптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури на Земле в течение 2-7 июля

Как говорится в ресурсе Meteoagent, в ближайшие дни на нашей планете предполагается однодневная магнитная буря 6 и 5 баллов.

Сейчас, 3 июля, держится геомагнитный шторм 6 баллов, который будет бушевать одни сутки. После него, на следующий день, 4 июля, прогнозируется уменьшение силы магнитной бури – до 5 баллов. Она также будет всего 24 часа.

После того к концу недели ожидается минимальная солнечная активность.

Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторые регионы Украины накроют сильные ливни, грады и шквалы. Местами показатель опасности осадков составит II уровень.