Сонце ховає від землян нові великі плями: коли прогнозуються магнітні бурі

Новий тиждень принесе аж 3 дні штормів

Астросиноптики знайшли далеку велику групу сонячних плям. На початку тижня вона повернеться обличчям до Землі і є ймовірність, що їх активне магнітне поле спричинить бурю. Але поки на нашій планеті буде вирувати шторм 4 балів, тобто середній.

Потенційно велика група сонячних плям ховається прямо за південно-східним краєм Сонця. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

"На початку цього тижня активна область повернеться на земну сторону Сонця", — кажуть вчені.

Магнітні бурі на Землі 8-14 липня

Протягом цих днів прогнозуються одноденні геомагнітні шторми 4 балів, які мають протриматись на початку, в середині та в кінці тижня.

Згідно зі прогнозом Meteoagent, 4-бальні магнітні бурі очікуються 8, 11 та 14 липня.Між цими датами пануватиме мінімальна сонячна активність, яка коливатиметься від 2 до 3 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди у Києві на два наступні тижні. Синоптики прогнозують, що хоча і йтимуть дощі, але температура може сягнути +35 градусів.