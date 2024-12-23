Співвласник GSC Game World Кріппа розповів, чи окупився S.T.A.L.K.E.R. 2

З моменту релізу пройшло трохи більше як місяць

З моменту виходу гри S.T.A.L.K.E.R. 2 20 листопада 2024 року вже було продано достатньо копій, щоб вивести проєкт у прибуток. А на її розробку витратили десятки мільйонів доларів.

Про це в інтервʼю Forbes розповів український бізнесмен Максим Кріппа, який є співвласником компанії-розробника гри GSC Game World. За його словами, за перші 36 годин після виходу було продано понад 1 млн копій гри.

"Ми вже продали достатньо, щоб вивести проєкт у прибуток. Перед релізом команда працювала майже 24/7. Вона жила цим проєктом, особливо на тлі війни. Хотілося подарувати країні надію й гордість, показати усім, що українці можуть робити проєкти такого високого рівня", – наголосив Кріппа.

Він зазначив, що реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 став справжнім проривом. За словами бізнесмена, для команди розробників це не лише комерційний успіх, але й величезне культурне досягнення.

"S.T.A.L.K.E.R. 2 став символом української творчості та стійкості. Умови, в яких гра створювалася, були надзвичайно складними: війна, обстріли, блекаути. Це більше, ніж гра – це символ сили, творчості та віри в те, що ми можемо досягти неймовірного навіть у найважчих обставинах. Дійсно, пишаюся цим", — розповів Кріппа.

За його словами, над грою працює близько 470 людей. Приблизно 200 з них – це співробітники, які працюють у різних країнах світу, ще близько 270 залишаються в Україні.

"Коли я прийшов у компанію у 2020 році, команда складалася із 65 людей. За ці кілька років ми неймовірно виросли – у сім разів під час ковіду і війни. Величезна частина нашого успіху – це їхня праця, відданість і віра в цей проєкт", — зазначив бізнесмен.

Також він розповів, що Євген і Марія Григоровичі є творчими директорами продукту. Вони займалися всіма операційними та організаційними процесами.

Кріппа висловив сподівання, що за мотивами гри буде створено серіал на Netflix, як це було з грою польських розробників "Відьмак". За його словами, певні переговори наразі ведуться, "але питання ще не вирішене". Водночас він оцінив перспективи S.T.A.L.K.E.R. 2 у США.

"Який потенціал у S.T.A.L.K.E.R. 2? Враховуючи, що гра дійсно глобальна, найбільша частка продажів зараз – США… США – ринок №1, і це дуже приємно, що український продукт підкорює вибагливих гравців розвинутих країн. Ми не будуємо конкретних прогнозів, адже життя завжди вносить свої корективи, але віримо у довге та успішне майбутнє цього продукту. S.T.A.L.K.E.R. 2 – це не просто гра, це проєкт із великим потенціалом. Ми будемо випускати мінімум два DLC, мультиплеєр. Кількість копій, яку зможемо продати наприкінці цього шляху, дійсно невідома. Не хотілося б називати якісь цифри, щоб не наврочити", – підсумував бізнесмен.

Раніше "Телеграф" писав, що британський журналіст Брендан Колдвелл розкритикував S.T.A.L.K.E.R. 2 через символізм.