Чи справді Росія збирається наступати на Херсон: військовий пояснив цілі РФ

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України розставив крапки над "і"

Збройні сили України звільнили Херсон восени 2022 року, але російські війська планують знову окупувати місто. При цьому повідомлення у ЗМІ про ймовірність настання найближчим часом є не більш ніж елементом інформаційного нагнітання.

Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, для того, щоб провести успішну операцію із захоплення Херсона, потрібно форсувати Дніпро, а для цього знадобиться величезна кількість військовослужбовців та техніки.

Нині для Росії недоцільно форсувати Дніпро, відзначив Тимочко.

Він додав, що російські війська поки що навіть не можуть просунутися біля Покровська, або повністю зайняти Курахове. На цих напрямках вони зосередили 150 тисяч своїх військових.

Що стосується Херсона, то росіяни були змушені тікати звідти в 2022 році, маючи найкраще обладнання.

"Я думаю, що там йде певне інформаційне нагнітання з, можливо, плановою якоюсь такою відволікаючою манерою. І це швидше буде супроводжуватися якоюсь потужною інформаційною кампанією", — заявив Тимочко.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни пішли у наступ. Сирський назвав особливо складні напрями фронту.