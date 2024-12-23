Підскочив із ліжка та почав ховатися: Тищенко в лікарні не зрадів відвідувачам (відео)

Одіозний нардеп відмовився від апельсинів, які йому принесли

Журналісти намагалися відвідати у лікарні народного депутата Миколу Тищенка. У понеділок, 23 грудня, парламентар не з’явився на засідання суду через хворобу.

Тищенко не зрадів журналістам та попросив викликати поліцію. Відповідний відеоролик опубліковано у місцевому Teleegram-каналі.

Журналіст Денис Кошельник разом зі своїм оператором спробували відвідати у лікарні народного депутата України Миколу Тищенка, котрий не з’явився на засідання Бабушкінського райсуду Дніпра.

Нардепа знайшли у палаті разом зі співробітницею лікувального закладу. Він сів на ліжку та відмовився розмовляти з журналістами, а також закривав обличчя від камери подушкою. Кошельник сказав, що прийшов відвідати "свого друга" у рамках роботи тимчасової слідчої комісії.

Тищенко попросив у медсестри, яка не впускала журналістів до палати, викликати поліцію. Після цього журналіст передав жінці апельсини, які приніс парламентарію.

"Дякую за боротьбу з українським народом. У вас дуже добре виходить", – сказав Кошельник.

Варто зазначити, що праве зап’ястя Тищенка було перебинтоване. Можливо, там був катетер для крапельниці.

Що трапилося з Тищенком

За словами адвоката Тищенка Євгена Солодка, останніми місяцями нардеп неодноразово звертався до медичних закладів зі скаргами на стан здоров’я. Він мав підозру на інфаркт, а попередній показник артеріального тиску становив 200 мм рт.

Прокурор повідомив, що Тищенко о 4 ранку 23 грудня звернувся до медустанови у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. За його словами, саме це і спричинило його відсутність у суді.

У чому підозрюють Тищенка

Народний депутат, охорона якого напала на колишнього військового у Дніпрі, у червні отримав від ДБР повідомлення про підозру у незаконному позбавленні чоловіка волі. Протягом шести місяців Тищенко перебував під домашнім арештом.

Влітку нардеп у супроводі людей у камуфляжі та балаклавах приїхав у Дніпро нібито для боротьби з нелегальними кол-центрами. Ці люди напали на ветерана російсько-української війни, бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР Міноборони України Дмитра Павлова, позивний "Син" — він гуляв з дружиною та маленькою дитиною.

Люди з оточення Тищенка скрутили Павлова, одягли на нього наручники, повалили на землю і стали бити. Пізніше Тищенко заявить, що Павлов нібито не служив у "Кракені", а входив до охорони т.зв. "Мережі ботоферм" з кодовою назвою "Дев’ятки".