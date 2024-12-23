Полетять перші голови. ЗМІ з’ясували, кого можуть звільнити після атаки на держреєстри

ДП "Національні інформаційні системи" керує реєстрами Міністерства юстиції України

Міністерство юстиції України готується звільнити генерального директора державного підприємства "Національні інформаційні системи" Олексія Бережного після нещодавньої масштабної атаки хакерів.

Про це повідомляє "Економічна правда". Напередодні атаки у НАІС повідомили про проведення планових технічних робіт. Зокрема, це стосувалося Державного реєстру актів цивільного стану, системи "Банкрутство та неплатоспроможність", Єдиного державного реєстру тощо.

Олексій Бережний є генеральним директором державного підприємства "Національні інформаційні системи" з 2019 року.

Нагадаємо, під удар хакерів потрапили ключові державні регістри, вебсайти Міністерства юстиції, портал державних сервісів "ДІЯ" та інші критично важливі системи. За попередньою інформацією, російська хакерська група XakNet Team, пов’язана зі спецслужбами РФ, готувала цю операцію кілька місяців.

Це не перший випадок кібератаки росіян проти України: аналогічні події фіксувалися ще за тиждень до початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як працюють ЦНАП Києва після хакерської атаки.