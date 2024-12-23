Олімпійська призерка Анжеліка Терлюга стала мамою: зірки і прості українці засипають привітаннями

Пара вже отримала десятки поздоровлень від українців

Українська каратистка та Олімпійська призерка Анжеліка Терлюга вперше стала мамою. Українці масово вітають спортсменку.

Про своє щастя Терлюга повідомила у соцмережах. Вона опублікувала миле фото крихітної ніжки своєї новонародженої дівчинки з підписом, у якому розповіла про те, як її назвали.

"Найбільше щастя – це тримати в руках цілий світ. 21.12.2024. Зарецька Ніколь Володимирівна", — написала вона.

Пара вже отримала десятки поздоровлень від українців.Теплі слова залишили і відомі колеги спортсменки. Серед них: легкоатлетка Марина Бех-Романчук, фехтувальниця Ольга Харлан, дзюдоїстка Дар'я Білодід та багато інших.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Піхальонок вдруге став батьком. Дружина футболіста Ольга Піхальонок народила сина. Пара також виховує сина Максима, який народився 2021 року. Піхальонок грав за національну команду у вересні, на рахунку хавбека 10 матчів за збірну України.