Солнце прячет от землян новые большие пятна: когда прогнозируются магнитные бури

Новая неделя принесет аж 3 дня штормов

Астросиноптики обнаружили далекую большую группу солнечных пятен. В начале недели она повернется лицом к Земле и есть вероятность, что их активное магнитное поле повлечет за собой бурю. Но пока на нашей планете будет бурлить шторм 4 балла, то есть средний.

Потенциально большая группа солнечных пятен скрывается прямо за юго-восточным краем Солнца. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

"В начале этой недели активная область вернется на земную сторону Солнца", — говорят ученые.

Магнитные бури на Земле 8-14 июля

В течение этих дней прогнозируются однодневные геомагнитные штормы 4 балла, которые должны продержаться в начале, середине и конце недели.

Согласно прогнозу Meteoagent, 4-балльные магнитные бури ожидаются 8, 11 и 14 июля. Между этими датами будет царить минимальная солнечная активность, которая будет колебаться от 2 до 3 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды в Киеве на две следующие недели. Синоптики прогнозируют, что хотя будут идти дожди, но температура может достичь +35 градусов.