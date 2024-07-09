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Сонце схаменулось? З'явився графік магнітних бур на тиждень

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото glavred.net

Поки можна буде перепочити

Астросиноптики спостерігали за великою групою плям на Сонці, які могли спровокувати магнітні бурі найближчими днями. Однак вони ніяк не впливатимуть на нашу планету і вчені прогнозують "тихий" тиждень.

Жоден зі викидів корональної маси (СМЕ) не прямує до Землі, тому протягом вівторка-четверга будь-які геомагнітні бурі малоймовірні. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас жодна з сонячних плям, які зараз звернені до Землі, не створює нічого більш потужного, ніж М-спалахи низького рівня. Тому будь-яких геомагнітних коливань протягом цього тижня не прогнозується.

Магнітні бурі на Землі 9-14 липня

Протягом цих днів прогнозуються одноденні геомагнітні шторми 4 балів, які мають протриматись в середині та в кінці тижня.

Згідно зі прогнозом Meteoagent, 4-бальні магнітні бурі очікуються 11 та 14 липня. Між цими датами пануватиме мінімальна сонячна активність, яка коливатиметься від 2 до 3 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що причиною пекельної спеки криється в надходженні потоку гарячого повітря з Африки, тому в деяких регіонах України температура може перевищити +40 градусів.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік