Солнце опомнилось? Появился график магнитных бурь в неделю

Пока можно будет отдохнуть

Астросиноптики наблюдали за большой группой пятен на Солнце, которые могли спровоцировать магнитные бури в ближайшие дни. Однако они никак не будут влиять на нашу планету и ученые прогнозируют "тихую" неделю.

Ни один из выбросов корональной массы (СМЕ) не следует к Земле, поэтому в течение вторника-четверга любые геомагнитные бури маловероятны. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время ни одно из солнечных пятен, обращенных к Земле, не создает ничего более мощного, чем М-вспышки низкого уровня. Поэтому каких-либо геомагнитных колебаний в течение этой недели не прогнозируется.

Магнитные бури на Земле 9-14 июля

В течение этих дней прогнозируются однодневные геомагнитные штормы 4 балла, которые должны продержаться в середине и конце недели.

Согласно прогнозу Meteoagent, 4-балльные магнитные бури ожидаются 11 и 14 июля. Между этими датами будет царить минимальная солнечная активность, которая будет колебаться от 2 до 3 баллов мощности.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что причиной адской жары кроется в поступлении потока горячего воздуха из Африки, поэтому в некоторых регионах Украины температура может превысить +40 градусов.