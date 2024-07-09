Солнце опомнилось? Появился график магнитных бурь в неделю
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пока можно будет отдохнуть
Астросиноптики наблюдали за большой группой пятен на Солнце, которые могли спровоцировать магнитные бури в ближайшие дни. Однако они никак не будут влиять на нашу планету и ученые прогнозируют "тихую" неделю.
Ни один из выбросов корональной массы (СМЕ) не следует к Земле, поэтому в течение вторника-четверга любые геомагнитные бури маловероятны. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.
В то же время ни одно из солнечных пятен, обращенных к Земле, не создает ничего более мощного, чем М-вспышки низкого уровня. Поэтому каких-либо геомагнитных колебаний в течение этой недели не прогнозируется.
Магнитные бури на Земле 9-14 июля
В течение этих дней прогнозируются однодневные геомагнитные штормы 4 балла, которые должны продержаться в середине и конце недели.
Согласно прогнозу Meteoagent, 4-балльные магнитные бури ожидаются 11 и 14 июля. Между этими датами будет царить минимальная солнечная активность, которая будет колебаться от 2 до 3 баллов мощности.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что причиной адской жары кроется в поступлении потока горячего воздуха из Африки, поэтому в некоторых регионах Украины температура может превысить +40 градусов.