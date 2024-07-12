На вихідних відпочинку не буде: якої потужності триматиметься магнітна буря

Прогноз дали на найближчі дні

Магнітна буря хоч і знизила свою силу, однак все одно продовжує вирувати на Землі. До кінця цього тижня прогнозується 4 та 5-бальний геомагнітний шторм.

Як кажуть вчені зі Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), вже 13 та 14 липня очікуються геомагнітні бурі класу G1, тобто слабкі. Вони стануть наслідком потоку сонячного вітру, яке вразить магнітне поле Землі.

Вони зазначають, що газоподібний матеріал витікає з північної діри в атмосфері Сонця.

Магнітні бурі на Землі 11-14 липня

Протягом цих 3 днів прогнозуються магнітні шторми 4 та 5 балів потужності, які мають протриматись в останній день робочого тижня та на вихідних.

Згідно зі прогнозом Meteoagent, наразі, 12 липня, на нашій планеті тримається магнітна буря 4 балів, яка наступного дня, 13 липня, збільшить свою силу до 5 балів. Такий шторм протримається і в неділю, 14 липня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи спаде аномально висока температура в Україні в кінці робочого тижня. Прогноз дав відомий синоптик Ігор Кібальчич.