На Солнце произошла мощная вспышка: ожидать ли землянам магнитные бури

Появился график возмущений на неделю

Солнце, спровоцировавшее магнитные бури на прошлой неделе, не успокоилось. Астросиноптики зафиксировали вспышку от пятна, которое повлекло затмение, но станет ли он причиной геомагнитных штормов в эти дни?

По данным Обсерватории солнечной динамики NASA, как передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, 14 июля взорвалось солнечное пятно AR3738, вызвав солнечную вспышку класса X1.2, то есть экстремальную. Это пятно имеет магнитное поле "бета-гамма-дельта", содержащее энергию для новых вспышек класса Х.

"Радиация от вспышки ионизировала верхние слои атмосферы Земли, повлекшие коротковолновое радиозатемнение над Австралией, Юго-Восточной Азией и Японией. Моряки и радиолюбители в этом районе, возможно, заметили 30-минутную потерю сигнала на всех частотах ниже 25 Мц", — говорят ученые.

Эта вспышка не вызвала полярное сияние, ведь она длилась недолго, чтобы выброс корональной массы (СМЕ) мог вылететь из атмосферы Солнца. Потому пока магнитных бурь не прогнозируется.

Магнитные бури на Земле 15-21 июля

В эти дни ожидается только однодневный магнитный шторм 4 баллов мощности, который должен состояться в середине недели, а именно 18 июля.

До этой даты и после нее не стоит ожидать каких-либо колебаний выше 4 баллов, согласно данным Meteoagent.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продолжается пик африканской жары. Синоптик Наталья Диденко дала прогноз, в каких областях она задержится, а какие в ближайшие дни смогут отдохнуть от нее.