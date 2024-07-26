Спостереження ще триває: вчені прогнозують високу магнітну бурю, коли саме

Астросиноптики оновили графік коливань

Викид корональної маси (СМЕ), який у четвер, 25 липня, прилетів на Землю, ще не встиг викликати магнітну бурю. Однак інші вчені кажуть, що наша планета відчуває на собі геомагнітний шторм 4 балів.

На сайті дослідження космічної погоди Spaceweather кажуть, що СМЕ вдарив по магнітному полю нашої планети й не спричинив будь-яких коливань. Однак спостереження не завершилось, тому є ймовірність незначних геомагнітних штормів класу G1, коли Земля проходитиме через намагнічений слід викиду корональної маси.

Магнітні бурі на Землі 26-28 липня

Протягом найближчих днів, згідно з графіком, який оприлюднив ресурс Meteoagent, очікуються магнітні бурі 4 та 5 балів, які протримаються всього один день.

Наразі, 26 липня, на Землі панує середній магнітний шторм 4 балів, який 27 липня, у суботу, збільшиться до 5 балів, тобто до високого.

Після того у неділю, 28 липня, прогнозується мінімальна сонячна активність.

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